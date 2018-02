­Antwerpenaar Kevin Wendum en zijn aanstaande Becky Stein hebben in allerijl hun geplande sprookjeshuwelijk voor vierhonderd gasten afgelast. Er werd gedreigd om de bruid te ontvoeren.

Cartagena, een kuststad vol koloniale pracht en praal in Colombia, is het nieuwe Las Vegas voor trouwende Amerikanen. Ook de Antwerpse ­zakenman Kevin Wendum, die al enkele jaren in de States woont, en ...