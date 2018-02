Het Vlaamse succesbedrijf dat ervoor zorgt dat onze auto’s slimmer worden: wereldwijd tien Vlaamse chips in elke wagen

In elke nieuwe wagen steken vandaag gemiddeld tien chips van Vlaamse makelij. In topmodellen zelfs een veelvoud daarvan. En met de elektrische en de zelfrijdende auto is de eindstreep nog lang niet in zicht voor chipontwikkelaar Melexis. Dat was wel héél anders toen CEO Françoise Chombar, de ‘leading lady van de Vlaamse technologiesector’ het bedrijf in 1994 overnam.