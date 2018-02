Bijzonder project met stapelwoningen in Gent: “Elke Vlaming kan in container wonen”

In Nederland zie je al vaker wooncontainers, zoals deze studentenwoningen in Amsterdam. Foto: Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Gent - Om het woning­tekort aan te pakken en de ruimteverslindende lint­bebouwing tegen te gaan, moeten we containerwoningen gaan bouwen. Dat zegt de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. Hij heeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gevraagd om een experiment op poten te zetten. “Het is een van de woonvormen van de toekomst.” tom le bacq

Het Gentse stadsbestuur heeft plannen om er een wijk mee te bouwen, en de Vlaamse Bouwmeester vindt dat een goed idee. Meer nog: Leo Van Broeck vindt dat we in de ­toekomst nog veel meer ­containerwoningen moeten bouwen. “Snel gebouwd, ­compact, goed geïsoleerd, goedkoop: waarom niet? In pakweg ­Nederland of Duitsland doen ze het al, maar hier is het nog steeds onontgonnen terrein”, zegt de Bouwmeester.

In Gent geldt het plan vooral als noodoplossing om de wachtlijsten voor een sociale woning in te korten, maar een tijdelijke noodingreep hoeft het volgens Van Broeck niet te zijn. “Een student, maar pakweg ook een gezin, kan daar perfect in wonen.”

Foto: Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud

Want zo’n wooncontainer is niet de stalen bunker die je op een vrachtschip vindt. “Van afmetingen natuurlijk wel, maar daar is een mouw aan te passen”, zegt hij. “Je kan containers tegen elkaar zetten en stapelen en zo grotere ruimtes maken. Je kan er een rij van maken en daar een lang terras aan hangen. Of er pakweg zes op elkaar stapelen en de onderste als gemeenschappelijke ruimte gebruiken als je er met een paar gezinnen gaat wonen. Het is een van de woon­vormen van de toekomst.”

Het voordeel van stapel­woningen? “We kunnen niet blijven verkavelingsgrond op open ruimte aansnijden”, zegt Van Broeck. “De containers zorgen ervoor dat je kan stapelen en schakelen. Ze zijn een alternatief voor rijhuizen en appartementen. En ze zorgen ervoor dat veel mensen die nu geen huis kunnen betalen, toch in een kwalitatieve woning terechtkunnen.”

Want zo’n container is een pak goedkoper dan een traditioneel huis, zegt Marc Warson van het Genkse ­bedrijf Warsco. Zij zetten nu al af en toe van die containerwoningen. “Wij hebben een unit van 10 meter op 3,4 met slaapkamer, badkamer, keuken en living te koop voor 24.500 euro”, zegt hij. “De levertijd bedraagt zes tot acht weken. En de hele plaatsing duurt welgeteld 45 minuten.”

Architectuurwedstrijd

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaamse agentschap dat het sociaal wonen in Vlaanderen beheert, is toch sceptisch. “Voor ons is de enige op­lossing nog steeds een écht, kwalitatief huis”, zegt woordvoerster Tine Hendrickx.

“Maar je kunt zo’n container zo kwalitatief en luxueus ­maken als je wil”, zegt Van Broeck. “Laat ons ermee ­ex­perimenteren en een archi­tectuurwedstrijd uitschrijven voor een containertoren in de stad. We moeten sowieso naar andere woonvormen, we kunnen het dus maar uit­proberen.” Hij heeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen alvast gevraagd om er een proefproject rond op te zetten.