Louis van Gaal geeft heerlijke monoloog na triomftocht Ruud Vormer: “Ik liet ‘m debuteren dus zag ik het goed”

Ruud Vormer won de Gouden Schoen en kreeg die uit handen van de Nederlandse topcoach Louis van Gaal. Die liet Vormer tien jaar geleden debuteren bij Roda JC in 2008. Bij de overhandiging van de trofee gaf Louis van Gaal een heerlijke monoloog zoals enkel hij dat kon. “Ik ben ongelofelijk blij dat Ruud wint. Waarom? Punt één...”

“Ik vind het een geweldige eer dat ik deze schoen mag uitreiken aan een speler aan wie ik eerder nog een Bronzen Schoen heb uitgereikt in Nederland. Ik ben ongelofelijk blij dat Ruud deze prijs wint. Waarom? Punt één: ik liet ‘m debuteren dus ik zag het toch wel goed. Punt twee: ik zag hem als speler groeien bij Roda JC. Maar ook punt drie. Ik zag hem lijden bij Feyenoord. Dat moet ook verteld worden hé. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.”

“Als je als speler uit die negatieve spiraal kan raken, je kiest voor een andere club én je laat de Belgen vergeten dat hij een Nederlander is… dat is knap! Nu hoop ik dat hij een volgende stap kan zetten. En dan bedoel ik naar het nationale team. Dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen, want ik maak die keuzes niet. Maar iedere trainer wil een speler als Ruudje Vormer. Die het team boven het individu stelt. Die het team beter laat spelen. Die belangrijk is in de kleedkamer… zo’n speler wil iedereen.”