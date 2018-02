De grootste kopzorg van Nederland: een piepklein eilandje met amper 4.000 inwoners

In Sint-Eustatius, een stukje Nederland op 7.000 kilometer van Den Haag, broeit een opstand tegen de regering-Rutte. Na klachten over machtsmisbruik en vriendjespolitiek trok Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops er gisteren naartoe om het bestuur over te nemen. “Een imperialistische daad”, klinkt het. “Als Nederland soldaten stuurt, zullen ze gedood worden en op straat in brand gestoken.”