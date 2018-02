Flitsende Eden Hazard steelt de show op event in Londen

Eden Hazard was vanavond in Londen één van de VIP-gasten op een exclusief event van zijn sponsor Nike, waar twee nieuwe Mercurial Nike voetbalschoenen werden voorgesteld. De iconische voetbalschoen van Nike viert zijn 20ste verjaardag en daarom pakte het Amerikaanse sportmerk uit met twee nieuwe modellen: de Mercurial Superfly en de Mercurial Vapor 360.

Vele topvoetballers, gesponsord door Nike, kleurden de show. Zo waren Eden Hazard, Neymar, Alexis Sanchez en Yannick Carrasco onder meer van de partij. Ook de Braziliaanse voetballegende Ronaldo werd gespot op het event.

Eden Hazard werd vandaag ook verkozen tot beste Belg in het buitenland op het Gala van de Gouden Schoen, maar kon dus niet in België zijn prijs ontvangen omdat hij aanwezig moest zijn op het chique feestje van zijn sponsor Nike. De Rode Duivel kwam in stijl aan op het event in een door Mercurial gepersonaliseerde McLaren.