COMMENTAAR. Het klopt perfect voor Ruud Vormer: van ‘Jantje Breed’ naar het levende DNA van Club Brugge

Het was de laatste dag van de transferperiode in augustus 2014. We hadden Bart Verhaeghe aan de lijn. De voorzitter van Club had de mond vol over de transfers van José Izquierdo en Felipe Gedoz. Zij zouden het gaan maken. We moesten zelf informeren naar die derde naam, Ruud Vormer. “Een versterking in de breedte”, klonk het. Vormer was 26 jaar, op een zijspoor beland bij Feyenoord en we dachten ook iets in die zin van “een goede reserve”. Een bankzitter die in zijn tijd bij AZ ‘Jantje Breed’ werd genoemd omdat hij geen risicovolle passes gaf.