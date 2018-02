Ivan Leko laat niet in zijn kaarten kijken in doelmannenkwestie: “Wie er tegen Standard keept? Een goeie”

Na nog geen enkele keer overtuigd te hebben, is de kans groot dat Vladimir ­Gabulov vanavond uit doel verdwijnt. Kenneth Vermeer krijgt normaal voor het eerst een kans en kan zo de vijfde (!) doelman worden die dit seizoen een officiële wedstrijd speelt voor Club ­Brugge. “Wie er zal keepen? Een goede doelman”, wil ­Leko nog niets bevestigen.

“Als we beslissen om te wisselen dan is dat omdat de ploeg het nodig heeft. Dat er dan wéér iemand anders ­tussen de palen zal staan, schrikt me niet af. In zeven maanden tijd hebben we al met vier doelmannen gespeeld, dat is misschien een wereldrecord, iets wat één keer in de honderd jaar gebeurt, maar de situatie is nu eenmaal zo.” De 18-jarige Krépin Diatta zit voor het eerst in de ruime selectie.