(Brugs) publiek gaat met alle aandacht lopen op Gala van de Gouden Schoen

Voor het eerst werd er ‘gewoon’ publiek toegelaten op de uitreiking van de Gouden Schoen. Het werd een wisselend succes. Enerzijds werden de 5.000 tickets aan de man gebracht en zat de sfeer er goed in, anderzijds was er een storend gejoel telkens een Anderlecht-speler aan het woord kwam of werd gefêteerd. Het publiek bleek uit voornamelijk Club Brugge-fans te bestaan. Zij schroomden zich niet Brugse supportersliederen te zingen, iets waar de organisatoren toch wat verveeld mee zaten.