Stad Brussel eist grond Eurostadion terug die… 1 euro kostte

Nu het Eurostadion is afgeblazen, eist de Stad Brussel de bouwgrond terug. Om het project te realiseren werd de grond van Parking C indertijd voor 1 symbolische euro ter beschikking gesteld aan bouwpromotor Ghelamco, maar de stad Brussel laat nu via advocaten onderzoeken hoe ze die grond kan terugeisen. Op de locatie die bestemd was voor recreatie mocht een stadion gebouwd worden van zo’n 50.000 vierkante meter, maar het Eurostadion bleek bijna dubbel zo groot. Ghelamco wil nochtans nog altijd voor een Eurostadion Light gaan.