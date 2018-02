KV Oostende-voorzitter Coucke kaapt het feestje van Vormer: vandaag duidelijkheid over nieuwe eigenaar

Niet Ruud Vormer maar Marc Coucke stal de show op de Gouden Schoen. Een uurtje voor zijn intrede tweette de zakenman: “Deal”. Daarmee bedoelde hij dat KV Oostende verkocht is, maar aan wie? Dat maakt Coucke pas vandaag ­bekend. Gisteren speelde hij nog het spelletje Wie is het? In de constructie zit een Belgische – wellicht West-Vlaamse – link.

Marc Coucke ging eerst niet komen naar de Gouden Schoen, maar bedacht zich en trok alle camera’s naar zich toe. “Er waren acht pistes voor KVO en de deal is een opluchting. De toekomst is gegarandeerd. Meer zeg ik niet.”

Volgens insiders waren er maar vijf mensen op de hoogte van de deal. De nieuwe eigenaar(s), Coucke zelf én zijn directeurs Luc Devroe (sportief), Patrick Orlans (algemeen) en Wim De Meyer (communicatie).

Maar op het gala van de Gouden Schoen pretendeerde al snel iedereen het te weten. “Blij dat het in West-Vlaamse handen blijft”, klonk één ­felicitatie aan Coucke. Terwijl Bart Tommelein (Open VLD) – Vlaams minister en kandidaat-burgemeester in Oostende – liet uitschijnen dat de stad tevreden kan zijn.

Persconferentie

Er is dus een Belgische verankering. Een naam die hard rondzong, is die van tabaksman Guido Vandermarliere. Die verkocht in 2012 een van zijn bedrijven voor 475 miljoen euro aan Japanners en nam in 2015 koekjesfabrikant Jules Destrooper over. Al wordt die piste ontkend. Ook de broers Van Honsebrouck, eigenaars van brouwerij Filou, KVO-sponsor en nu al actief bij amateurclub Knokke, werden genoemd. Alleen ontkende Xavier Van Honse-brouck dat gisteravond. Andere (West-Vlaamse) namen die gonsden waren Luc Willems, van sponsor Willems Veranda’s, bouwpromotor Bart Versluys, die de KVO-tribune bouwde, de mensen van de Wellington Renbaan en Studio 100.

Het wordt spannend straks om 14:30 @CouckeMarc ... Wordt het Destrooper-koekjesbak of zijn wij toch de sigaar? — Fred Vandermarliere (@CortesFred) 8 februari 2018

“Je krijgt zes flessen champagne als morgen (vandaag, nvdr.) blijkt dat je het goed hebt geraden”, zei Patrick Orlans lachend. “Het Nieuwsblad publiceerde toch onze verkoopsbrochure. Het is dus een uitdaging. Een tip? De nieuwe eigenaar bevindt zich in een straal van 50 km van hier, de Heizel in Brussel. We gaan hem met toeters en bellen aankondigen.”

KV Oostende organiseert vanmiddag om 14.30 uur een persconferentie. Het valt nog niet uit te sluiten dat het om een constructie gaat met meerdere investeerders, maar Manchester City klimt niet aan boord. Dat was de jongste weken nochtans een serieuze optie voor 51 procent van de aandelen.

Wie het ook zeker niet wordt, is Salar Azimi, de Iraans-Nederlandse patser uit het programma The Sky is the Limit die fortuin maakte in de hotelsector. Die kwam dinsdag met zijn Bentley naar Oostende met veel show. Hij orkestreerde dat zelf, maar Orlans ziet in hem een toekomstige sponsor.

Ook bij Anderlecht klonk trouwens een zucht van opluchting. Nu KVO een nieuwe eigenaar heeft, kan Coucke ­zorgeloos voorzitter worden van RSCA. Anders kwam zelfs de licentie van paars-wit in gevaar.