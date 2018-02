Koninklijke primeur: prins Laurent mag het in de Kamer gaan uitleggen

Het is nog niet zeker dat prins Laurent een deel van zijn dotatie verliest. De prins wil zichzelf eerst kunnen verdedigen in de Kamer, die in deze zaak het laatste woord heeft. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zoekt uit hoe de zaak het best kan worden aangepakt.

In december besliste de regering om dit jaar een deel van Laurents dotatie in te houden omdat hij aanwezig was, in militair uniform dan nog, op een viering van het negentigjarig bestaan van het Chinese leger. Daarvoor had hij geen toestemming gevraagd aan de regering, iets wat na diverse incidenten uitdrukkelijk was afgesproken.

Het is de Kamer die het laatste woord heeft in deze zaak. Maar een formaliteit wordt het niet. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) polst momenteel de fracties in zijn halfrond naar een oplossing die prins Laurent moet toelaten om zich in de Kamer te verdedigen.

Naar verluidt denkt Bracke aan een commissie Vervolgingen, die normaal samenkomt wanneer het gerecht parlementsleden wil vervolgen, en waarbij eventueel de parlementaire onschendbaarheid wordt opgeheven. Niet dat prins Laurent over een dergelijke onschendbaarheid beschikt. Maar de werkwijze van de commissie laat toe dat Laurent zich kan verdedigen, in eigen persoon of via zijn vertegenwoordiger. Ook de advocaat van de regering krijgt dan trouwens het woord.

Deel dotatie kwijt

Door de sanctie van de regering verliest de prins 46.200 euro, op een totale dotatie van 308.000 euro. Maar volgens zijn advocaat Laurent Arnauts neemt de regering hem zowat zijn volledige nettovergoeding af, omdat de rest van de dotatie naar werkings- en personeelskosten gaat.

Arnauts vergeleek België met een “bananenrepubliek” omdat de prins niet de kans had gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen. Nochtans was Laurent wel degelijk uitgenodigd om zich te verantwoorden, alleen antwoordde hij met een ziekenbriefje.

Nu zou hij dus een nieuwe kans krijgen. De maatregel van de re­gering is immers maar een voorstel. Niets weerhoudt de Kamer om een andere sanctie uit te spreken.

Koninklijke primeur

De eventuele beslissing van de commissie Vervolgingen moet nadien door de voltallige Kamer worden goedgekeurd. In principe kan Laurent vragen om zich ook daar te verdedigen. Haast vijftien jaar ge­leden gebruikte Willy Claes (SP.A) dit recht in de hoop aan verdere vervolging in de Agusta-zaak te ont­komen. Hij was voordien door­verwezen door de commissie Vervolgingen. De zitting verliep achter gesloten deuren en de Kamerleden mochten geen vragen stellen.

In elk geval gaat het om een koninklijke primeur, vandaar dat Bracke zelf naar een oplossing moet zoeken. De mogelijke sanctionering van leden van het koningshuis die een dotatie krijgen, is een gevolg van de zesde staatshervorming. Maar de wet spreekt zich concreet niet uit over de te volgen procedure. De Conferentie van Voorzitters – die in de Kamer de werkzaamheden organiseert – beslist na de krokusvakantie.