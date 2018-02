Tweede keer in zes dagen tijd auto in brand gestoken in zelfde straat

Menen - Voor de tweede keer in zes dagen tijd werd woensdagnacht een auto gedumpt in de Murissonstraat in Rekkem. Net als de vorige keer stak de dader de wagen in brand.

Bewoners uit de Murissonstraat, vlakbij de Franse grens, schrikten rond 2.30 uur wakker door enkele luide knallen. Toen ze een kijkje namen, zagen ze de vlammen meters hoog slaan uit een wagen die naast een haag geparkeerd stond. Een bestuurder of andere inzittenden waren nergens meer te bespeuren.

De brandweer kon het vuur snel blussen. Al snel was duidelijk dat er brandversnellers waren gebruikt.

Brandende prop

Het parket werd ingelicht om het voertuig te onderzoeken. Het gaat al om de tweede autobrand in amper zes dagen tijd in de Murissonstraat. Vorige vrijdag werd op klaarlichte dag een Peugeot met Franse nummerplaat achtergelaten op een stuk akker bij het rusthuis. Een buurtbewoonster die een familielid ging bezoeken, zag toen een man een brandende prop in de koffer gooien. In geen tijd stond het voertuig in lichterlaaie. De dader kon ontkomen.

Deze keer gaat het wellicht om een BMW. De brandstichting gebeurde op een andere plaats wat verderop in de straat.