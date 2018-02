Quincy Jones beschuldigt Michael Jackson van plagiaat met ‘Billie Jean’

De bekende producer Quincy Jones, de man achter de grootste successen van Michael Jackson, heeft de King of Pop ervan beschuldigd dat hij verschillende hits geplagieerd heeft, waaronder het bekende ‘Billie Jean’.

“Ik heb niet veel zin om het publiek te zeggen, maar Michael heeft veel dingen gestolen. Hij heeft veel liedjes gestolen”, zei de producent van 84 jaar, die betrokken was bij verschillende bekende albums als “Thriller” en “Bad”. “Hij was zo machiavellistisch als je maar kan denken”, voegde Jones eraan toe, in een interview met website Vulture, dat dinsdag gepubliceerd werd.

“Gierigaard”

Jones wees op gelijkenissen tussen “Billie Jean”, een nummer dat hij producete, en “State of independence”, een liedje van discokoningin Donna Summer, ook geproducet door Quincy Jones, en enkele maanden eerder uitgebracht. Maar wie de twee nummers na elkaar beluistert, zal weinig gelijkenissen horen. Of het moet zijn dat beide nummers een uitgesproken baslijn hebben.

Quincy Jones beschuldigde Michael Jackson, die overleed in 2009, er ook van om een “gierigaard” te zijn. Het ex-lid van de Jackson 5 zou geweigerd hebben om keyboardspeler Greg Phillinganes credits te geven voor zijn hit “Don’t stop ‘til you get enough”.

Als tachtiger blijft Quincy Jones zeer actief in de muziekwereld. Recent lanceerde hij nog een videostreamingdienst gespecialiseerd in jazz.

Hij liet zich recent ook opmerken met een interview in het magazine GQ. Hij zei dat hij 22 vriendinnen had overal te wereld, 26 talen praatte, en een behandeling had gevolgd in Zweden waardoor hij tot 110 jaar zou kunnen worden.