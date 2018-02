Tiental gewonden nadat luchtballon op grote hoogte in de problemen raakt

Zestien personen raakten donderdag gewond nadat ze ruw uit de mand van een luchtballon werden gegooid in Australië. De luchtballon raakte voor nog onbekende redenen in de problemen op meer dan 500 meter hoogte en moest een harde landing maken in een veld. Zeven passagiers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, maar niemand raakte zwaargewond.

De luchtballon was om zeven uur ’s ochtends opgestegen met zestien passagiers aan boord, maar moest na twintig minuten in de lucht al een noodlanding maken. Volgens de lokale Australische media zou de ballon op de grote hoogte plots “zijn vastgelopen”, waardoor de piloot de mand in allerijl aan de grond moest zetten. Tijdens die landing kantelde de mand, waardoor de passagiers hard in het gras belandden.

“Het leek alsof de ballon heen en weer werd geblazen door de wind”, aldus een getuige die voorbij het veld reed toen de ballon in de problemen raakte. “En plots lagen er heel wat gewonden in het gras.” De hulpdiensten waren snel ter plaatse en verzorgden de passagiers van de ballon, die klaagden over nek- en rugpijn. Zeven van hen - zes bejaarde personen en een twintiger - werden naar een ziekenhuis in Melbourne gebracht, maar zijn er volgens de lokale pers niet erg aan toe.

Het is voorlopig onbekend waarom de ballon plots in de problemen raakte, maar de oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.