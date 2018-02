Gouden Schoen Ruud Vormer sprokkelde slechts 10 puntjes in eerste ronde: zo werd er gestemd

Ruud Vormer heeft woensdagavond in Paleis 12 van de Brusselse Heizel de 64e editie van de Gouden Schoen gewonnen, de bekroning voor de beste voetballer van het afgelopen jaar op de Belgische voetbalvelden. De 29-jarige middenvelder van competitieleider Club Brugge was als gedoodverfd topfavoriet naar Brussel afgezakt en haalde het in de verkiezing met 240 punten afgetekend van voormalig Anderlecht-aanvoerder Youri Tielemans (182) en Leander Dendoncker (172), de huidige kapitein bij paars-wit. Nochtans sprokkelde Vormer amper 10 puntjes in de eerste stemronde. Bekijk hier de volledige uitslag en de twee stemrondes: