Drie Vlaamse Carrefour-hypermarkten dicht: “Actievoerders blokkeren toegang met winkelkarren”

De Carrefour-hypermarkten van Genk, Turnhout en Borsbeek blijven donderdag dicht. Het supermarktbedrijf betreurt dat de stakingsposten bemand worden door externen. “Heel wat personeel is vroeg opgestaan om aan de slag te gaan, maar enkele individuen blokkeren de toegang van de winkels voor de klanten,” zegt de woordvoerder van Carrefour.

De Franse supermarktreus maakte eind januari bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.

Na de bekendmaking van de intentie van Carrefour hield het personeel in verscheidene supermarkten de deuren dicht uit protest tegen de plannen. Ook donderdag nog, het gaat om de winkels in Genk, Turnhout en Borsbeek.

De staking van donderdag is een door de vakbonden georganiseerde solidariteitsactie en zou deel uitmaken van een geplande actie tegen Carrefour in Parijs, waar het hoofdkantoor zetelt. Maar dat plan, waarbij de Belgische actievoerders samen met de Franse zouden protesteren, gaat omwille van het slechte weer in de Franse hoofdstad niet door.

Toegang geblokkeerd

Carrefour zelf reageert om die reden zeer kritisch op de stakingsactie. Woordvoerder Baptiste van Outryve deelde zijn scherpe mening via Twitter. Zo zou een 30-tal medewerkers wél naar de hypermarkt in Genk getrokken zijn om hun werkdag te starten, maar enkele stakers blokkeren de toegang voor de klanten.

“Er staan stakingsposten”, aldus Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. “Er zijn veel collega’s aan het werk, maar helaas kunnen de klanten niet binnen. Er staan stakingsposten die worden bemand door enkele vertegenwoordigers van de vakbonden en heel wat mensen die wij niet kennen, die niet voor Carrefour werken. Dat betreuren we ten zeerste.”

Vakbondsactie Hypermarkt Carrefour Borsbeek - Onbegrijpelijk dat klanten vandaag niet in hun winkel mogen terwijl meer dan 30 medewerkers in de winkel a/h werk zijn, maar waar de toegang wordt geblokkeerd door 6 mensen en meerdere onbekenden voor Carrefour pic.twitter.com/3aUCkFNae9 — Baptiste van Outryve (@baptistevod) February 8, 2018

Van Outryve vertelt aan onze krant dat de actievoerders de toegang blokkeren door winkelkarren voor de deuren te plaatsen. “De besparingsplannen hebben heel wat emoties losgeweekt bij het personeel,” zegt hij nog. “En toch zetten ze die opzij om aan de slag te gaan. Het is jammer dat ze worden tegengehouden door enkele individuen die we zelfs niet kennen.”

De hoofdtaak is natuurlijk de klanten bedienen, wat doet het aanwezige personeel dan nu de klanten niet binnen kunnen? “Er is altijd wel werk,” zegt Van Outryve. “Zo kunnen ze bijvoorbeeld de onverkochte goederen sorteren en klaar zetten voor de voedselbanken.”

De Carrefour hypermarkt in Borsbeek is gesloten. Foto: JVDP