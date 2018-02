Dit is het eerste land dat het homohuwelijk weer afschaft

De gouverneur van het Britse overzese gebied Bermuda heeft woensdag een wet goedgekeurd die het recht tot homohuwelijk weer intrekt. Daardoor mogen partners van hetzelfde geslacht er niet langer met elkaar in het huwelijksbootje stappen. Zo is Bermuda het eerste land dat het homohuwelijk na goedkeuring weer afschaft.

Het homohuwelijk werd in mei vorig jaar nog maar gelegaliseerd op Bermuda. Met de ondertekening van een nieuwe wet wordt die goedkeuring nu weer ingetrokken.

Evenwicht

In december werd die nieuwe wetgeving goedgekeurd in de Senaat en in het Hogerhuis. In een referendum was de meerderheid van de kiezers tegen het homohuwelijk. Daarom was de beslissing tot intrekking van het recht voor partners van hetzelfde geslacht om te trouwen snel genomen.

“Het was de beste beslissing om het conservatieve eiland weer in evenwicht te brengen”, zegt gouverneur John Rankin. “De wet is bedoeld om te zorgen voor een goede balans tussen twee (momenteel) onverenigbare groepen op Bermuda.”

Wettelijk partnerschap

Op Bermuda was het homohuwelijk onder de vorige wetgeving eigenlijk een tamelijk holle term. Holebi’s waren er in naam wel getrouwd, maar hadden niet dezelfde rechten als getrouwde heterokoppels.

Nu de afschaffing ervan is goedgekeurd, zal het homohuwelijk vervangen worden door wettelijk partnerschap. Van de term huwelijk is zo geen sprake meer, maar onder deze wet krijgen holebi’s wel dezelfde rechten als hetero’s.

“Op deze manier herhalen we dat het huwelijk tussen een man en een vrouw moet zijn. Maar we beschermen en erkennen ook de rechten van paren van hetzelfde geslacht”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Walton Brown. “We houden ons dus aan de Europese rechterlijke uitspraken.”

“Enorm teleurgesteld”

Holebiorganisaties wereldwijd reageren echter bijzonder teleurgesteld en kwaad. “De gouverneur en het parlement hebben van Bermuda schandelijk het eerste land ter wereld gemaakt dat huwelijksgelijkheid schrapt”, zegt Ty Cobb van Human Rights Campaign Global.

Ook lokale inwoner Joe Gibbons (64), die er met zijn vriend trouwde, is ontevreden. “Ik voel me enorm teleurgesteld”, klinkt het. “Dit is geen gelijkheid. En de Britse regering heeft duidelijk gezegd: dit is niet ons gevecht.”