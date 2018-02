Zuid-Koreaanse president ontmoet Noord-Koreaanse delegatie

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal in de marge van de Olympische Winterspelen in PyeongChang een Noord-Koreaanse degelatie ontmoeten, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap donderdag op gezag van het presidentiële kabinet gemeld.

De ontmoeting en lunch met de Noord-Koreaanse delegatie op de Spelen is voor zaterdag gepland. Waar dat zal gebeuren is niet meegedeeld.

Die delegatie, die morgen/vrijdag ook de openingsceremonie zal bijwonen, bestaat volgens het Zuid-Koreaanse ministerie voor de Hereniging uit 22 mensen, onder leiding van het formele staatshoofd, Kim Yong-nam. Eén van de leden is de zus van sterke man Kim Jong-un, Kim Yo-jong.

Een dag voor de opening van de Spelen is in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyonyang een militaire parade aan de gang om de oprichting van het leger 70 jaar geleden te vieren. Ze was niet rechtstreeks op televisie te volgen. Dit gaf de indruk enkel voor binnenlandse propaganda te dienen, en niet de zuidelijke buur voor het hoofd te willen stoten.