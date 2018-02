18 jaar cel voor man die zijn vrouw neerstak met evenveel messteken

De Congolees Ngandunu Bakima (54) die in 2016 zijn vrouw Domi Ngalulu (52) met achttien messteken om het leven bracht na een ruzie, heeft van de rechter in Tongeren een gevangenisstraf van 18 jaar gekregen.

De aankoop van hun huis in de Luikerstraat in Tongeren zorgde voor financiële en relationele problemen. Het koppel had al acht jaar een relatie en was na omzwervingen via Duitsland en Nederland neergestreken in Tongeren. Eind februari 2016 had het koppel al enkele dagen ruzie.

Op 3 maart 2016 sloegen de stoppen bij de man door nadat hij zijn vrouw bij een ruzie over een aankoopfactuur van juwelen bij de schouders pakte en zij hem in zijn vinger beet.