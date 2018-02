Melissa (18) sterft nadat ze sinds Kerstmis “een griepje had”, tweelingzus in rouw

De 18-jarige Melissa dacht dat ze “gewoon een griepje” had op kerstdag, maar de tiener is nu overleden. De jonge vrouw uit het Britse Hanford werd wekenlang in coma gehouden, voordat ze uiteindelijk bezweek. Haar familie wil nu iedereen waarschuwen voor de symptomen van griep.

Kerstdag was voor Melissa Whiteley geen vrolijk feest. Haar identieke tweelingzus Megan en haar ouders Mark en Sharon zagen meteen dat het niet goed ging met de tiener. Ze had wat koorts, hoestte en rilde van de koude. Griep, zo dacht iedereen, dus Melissa kroop in haar bed, zonder erbij stil te staan dat er iets veel ergers aan de hand was.

De studente dacht het “uit te zieken”, maar haar gezondheid verslechterde pijlsnel. Melissa kon amper wandelen, toen haar familie haar in allerijl toch naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis bracht. De dokters vonden heel wat andere dingen dan “een griepje”. Melissa had een longontsteking, een bloedvergiftiging en een schimmelinfectie.

Nachtmerrie

De jonge vrouw was te zwak om uit zichzelf te genezen. De artsen moesten zoveel verschillende dingen aanpakken dat ze besloten haar in een kunstmatige coma te brengen. Maar haar situatie verbeterde niet, integendeel. Iets meer dan een maand na haar “griepsymptomen” moesten de artsen haar familie het verschrikkelijke nieuws brengen: ze konden niets meer voor de tiener doen.

“Je wil niet dat het zo eindigt voor haar. Maar je kan het ook niet laten aanslepen, dat is te wreed”, zei vader Mark Whiteley (50) verslagen aan de lokale krant, Stoke Sentinel. “Ik kon mijn emoties op dat moment echt niet in toom houden. Toen ik de kleur uit haar lippen zag wegtrekken en de hartslagmeter stopte... Het leek wel alsof ik in nachtmerrie was beland.” Melissa stierf op 27 januari, omringd door haar familie.

Haar tweelingzus Megan is ontroostbaar. “Mijn hart is gewoon gebroken. Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen zonder haar. We deden altijd alles samen, en nu kan dat niet meer. Ze was grappig, ze was tof, ik kon echt geen betere tweelingzus hebben.”

Emotionele oproep

Melissa’s familie wil nu koste wat kost hun boodschap verspreiden. In een emotionele oproep raden ze iedereen aan om nooit met kwalen te blijven zitten, ook wanneer het “gewoon een griepje” kan zijn. “Je moet niet voor elke hoest naar de spoedafdeling, want dan kan je iedereen besmetten of de artsen hun tijd verspillen. Maar twijfel je? Ga dan, laat alles even goed nakijken. Dan kan je tragische situaties zoals deze vermijden.”