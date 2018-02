Krakers vrijgesproken voor bedreigen van cameraploeg VRT

Gent - De Roma die begin november een pand aan het Stapelplein in Gent hadden gekraakt, zijn vrijgesproken voor het bedreigen van een cameraploeg van de VRT. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank donderdag geoordeeld. Eén man kreeg vijf maanden cel met uitstel voor de diefstal van gas, water en elektriciteit en voor het klemrijden van de cameraploeg, maar de tien andere beklaagden kregen geen straf.

Het pand was gekraakt voor de nieuwe strengere kraakwet op donderdag 16 november in werking trad. De politie kon de groep niet uitzetten omdat het kraken van een onbewoond pand onder de vorige wetgeving niet strafbaar was. Nu is het dat wel, maar de eigenaar diende geen strafklacht in, waardoor de Roma niet vervolgd worden voor inbreuken op de kraakwet. Ze werden wel voor andere feiten vervolgd, nadat een televisieploeg van de VRT agressief benaderd werd. Het ging om kwaadwillige belemmering van het verkeer door het klemrijden van de cameraploeg, bedreigingen, en diefstal van gas, water en elektriciteit.

“Het was er ferm over”

Het parket Oost-Vlaanderen had aangekondigd streng te zullen optreden tegen krakers en vorderde 6 maanden cel voor één verdachte en vier maanden cel voor de andere tien verdachten. “Ze hebben hun voertuig zo geplaatst dat de cameraploeg niet meer verder kon. Er is gespuwd op de ruit, er is gestampt op de bumper van het voertuig, er is geslagen op het dak. Het was er heel ferm over”, stelde de aanklager.

Het filmpje van die feiten dat de VRT plaatste op de Facebookpagina werd een half miljoen keer bekeken. Voor de bedreigingen werden alle beklaagden vrijgesproken, omdat er niet gedreigd werd met een aanslag waarop een criminele straf staat. Eén man kreeg vijf maanden cel met uitstel voor de diefstal van gas, water en elektriciteit en voor het klemrijden van de cameraploeg. De tien andere beklaagden kregen de gunst van de opschorting. Als ze gedurende drie jaar geen nieuwe feiten plegen, krijgen ze geen straf opgelegd.