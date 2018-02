Studenten met 'empassie' leren werkgevers van morgen kennen

Empathie en passie, samengevoegd tot 'empassie'. Dat is wat Hogeschool PXL de studenten wil bijbrengen om straks als echte professionals de weg naar de arbeidsmarkt te zoeken. 'Uiteraard gecombineerd met het vakmanschap, verspreid over diverse disciplines, willen we hen zo goed mogelijk wapenen aan de start van hun carrière', aldus algemeen directeur Ben Lambrechts. Tijdens het PXL Jobevent, volgende donderdag van 13 tot 16 uur in PXL Congress, kunnen de studenten alvast kennismaken met maar liefst 120 standhouders die staan te popelen om hun talent in te lijven.

Het Jobevent van Hogeschool PXL is traditioneel een drukte van jewelste. Op elke vierkante meter van PXL Congress (gebouw D) prijzen standhouders hun vacatures aan als inventieve marktkramers. Het aantal bedrijven en organisaties dat dingt naar de gunsten van de PXL'ers neemt nog ieder jaar toe.

Met de huidige War for Talent is de nood aan goed opgeleide instromers erg acuut. De meer dan 2.500 studenten die donderdag worden verwacht, hebben dan ook keuze te over aan potentiële werkgevers uit de meest uiteenlopende sectoren. Er staan tevens 10 adviseurs klaar van StudentStartUp, het project waarmee PXL en UHasselt studenten stimuleren om een eigen zaak op te starten.

Junior-collega's

De grote belangstelling van zowel de vraag- als aanbodzijde, is geen verrassing voor algemeen directeur Ben Lambrechts. 'Hogeschool PXL is een ondernemende en netwerkende hogeschool', zegt hij.

'Onze ambitie is studenten als 'junior collega’s' op te leiden tot excellente professionals met een forse X-factor. Ze moeten ondernemend en innovatief zijn. En door samen te werken en te netwerken, moeten ze hun grenzen verleggen en doorbreken. We willen dat onze studenten vooral beschikken over ‘empassie’, de term voor de combinatie van empathie en passie.'

Netwerken

Lambrechts beseft dat de soft skills slechts een onderdeel zijn van de nodige competenties om straks potten te breken op de arbeidsmarkt. 'Het is uiteraard ook onze taak om hen de nodige vakkennis bij te brengen, en dat op een multidisciplinair niveau. Vernieuwingen en innovaties liggen immers op de kruispunten tussen verschillende disciplines. Wij als hogeschool moeten dan ook bedrijven, organisaties en overheden in een vroeg stadium leren kennen, respecteren, helpen en inspireren. Zo kunnen we hun noden nog beter afstemmen op ons onderwijsmodel. Door goed samen te werken, lukt dat vrij aardig.'

'We houden tevens vinger aan de pols door actief deel te nemen aan allerlei overlegorganen en het netwerk van onze hogeschool zo breed mogelijk uit te bouwen. Het is dan ook geen verrassing dat bedrijven en organisaties uit Limburg, maar ook de rest van het binnenland en zelfs buitenland, gretige afnemers zijn van onze afgestudeerden.'

Uitverkocht

Het PXL Jobevent is maar één voorbeeld van de intermediaire rol die de hogeschool speelt tussen vraag en aanbod van jobs. 'Het aantal aanwezige bedrijven op ons event wijst erop dat de diploma's die we afleveren gegeerd zijn', zegt Gerrit Schuermans van PXL Congress, organisator van de beurs. 'We zijn aan de elfde editie toe, en telkens moeten we het bordje met 'uitverkocht' bovenhalen. We kunnen alleen maar vereerd zijn dat zoveel standhouders interesse blijven tonen in het jong aanstormend talent van Hogeschool PXL. Het versterkt het vertrouwen in onszelf, in de kwaliteit van onze opleidingen en van onze afgestudeerden.'

Doorstroming

Vaste partner van het PXL Jobevent is Voka Kamer van Koophandel Limburg. Gedelegeerd bestuurder Johann Leten erkent dat deze samenwerking met de hogeschool cruciaal is als voeding voor de Limburgse arbeidsmarkt. 'Succesvolle bedrijven die geen geschikte medewerkers vinden, dreigen hun groei en momentum te verliezen', stelt Leten.

'Daarom is een goede doorstroming erg belangrijk. Wij zijn zelf actief in nog heel wat andere projecten met dezelfde doelstelling. Ik denk aan de Voka First Lego League, waarin we leerlingen warm maken voor technische beroepskeuzes. Want hoe je het draait of keert, studenten en afgestudeerden vormen een belangrijk fundament voor het succes van onze Limburgse economie.'

