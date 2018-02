Ethische hacker slaat weer toe: “Onze heer is nen ajoin” op site van Vaticaan

Het is officieel: ‘God is een Ajuin’. Of dat is toch wat te lezen staat op de website van paus Franciscus. De boodschap komt echter niet rechtstreeks van de heilige man, maar wel van Inti De Ceukelaire. De ethische hacker vond een lek in het systeem van het Vaticaan en meldde het aan de webmaster. Maar toen die laatste daar niets aan veranderde, bleek ajuinenstad ‘Oilsjt’ plots de hemel op aarde te zijn.

“Paus Franciscus is verheugd om aan te kondigen dat de hemel op aarde is ontdekt: Aalst. Na een uitgebreid onderzoek, geleid door de beste wetenschappers van het Vaticaan, is Zijne Heiligheid tot de conslusie gekomen dat de stad Aalst het Heilige Land is.”

De ludieke boodschap staat te lezen op de website van het Vaticaan en is het werk van Inti De Ceukelaire. De ethische hacker slaagde er al eerder in om op creatieve wijze de telefoonnummers van BV’s of politici te achterhalen en zelfs het persoonlijke e-mailadres van Melania Trump te vinden, waarop hij de Amerikaanse first lady uitnodigde naar zijn thuisstad Aalst te komen.

Vaticaan gecontacteerd

Toen het Vaticaan de nieuwe website lanceerde, vond hij een lek in het systeem. Maar dat heeft hij hen ook meteen laten weten.

“Ik heb het Vaticaan negen keer gecontacteerd, soms met weken ertussen. Ze besloten er niets aan te doen. Ik heb het Vaticaan uiteindelijk een redelijke deadline gegeven - tot 7 februari - zoals de industrie het voorschrijft. Na de deadline bleven ze bij hun standpunt (dat dit niet iets is dat ze willen oplossen) ook al wisten ze dat ik de informatie openbaar ging maken, zoals de procedure het voorschrijft”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Na negen mails en meer dan genoeg tijd blijft het Vaticaan dit geen probleem vinden. Iedereen kan zomaar 'fake news' verspreiden via hun nieuwssite. Tsja, als je het toelaat, mag er ook mee gelachen worden. #amen (2/2) — Inti De Ceukelaire (@intidc) February 8, 2018

Ethisch verantwoord

De Ceukelaire, die zelf een rasechte ‘ajoin’ is, besloot dan maar om de draak te steken met het lek. Geheel op Aalsterse wijze. Zo deelt de paus verder nog mee dat de Heer voortaan een Ajuin genoemd mag worden. Een videoclip met dansende nonnen, heiligen én ajuinen vult de boodschap aan.

De Ceukelaire heeft geen slechte bedoelingen. Het is naar eigen zeggen een onschuldige stunt én - zoals altijd - ethisch verantwoord. “Deze stunt is heel onschuldig: niet kwetsend, heeft geen invloed op de website, is niet zichtbaar voor anderen en brengt niemand in gevaar,” klinkt het. “De pagina is alleen zichtbaar via de link vaticanne.ws/ajoin, de gelovige katholiek die de website van de paus bezoekt, kan dit zonder link niet vinden.”

LEES OOK. Ethische hacker voorspelt afloop van ‘Temptation Island’, en dit zijn de bewijzen