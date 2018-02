Het slachtoffer was twee jaar, de daders amper tien. De moordzaak die als een schokgolf door de hele wereld ging

Hoe had iemand zoiets gruwelijks kunnen doen? Dat was de vraag die elke Brit zich 25 jaar geleden stelde. Het lichaam van de tweejarige peuter James Bulger was zonet teruggevonden. Levenloos, met sporen van zware foltering en in tweeën gereten door een trein. De verbijstering werd nog groter toen de daders twee tienjarige jongens bleken te zijn. Het verhaal van een moord die als een schokgolf door de hele wereld ging.

Het was al na middag toen Denise haar tweejarig zoontje James meenam naar het New Strand-winkelcentrum in Liverpool. Toen ze rond 15.40 uur bij de slager James’ hand even losliet om haar portemonnee ...