Maakte Jack the Ripper ook twee Belgische slachtoffers? Historicus is ervan overtuigd

Jack the Ripper, het is ongetwijfeld een van de meest tot de verbeelding sprekende seriemoordenaars aller tijden. Niet het minst omdat het mysterie na 130 jaar nog steeds niet opgelost is. De vraag wie de dader was, houdt historici tot de dag van vandaag bezig. Eén van hen denkt nu de identiteit van Jack the Ripper achterhaald te hebben. Als zijn theorie klopt, heeft de moordenaar ook twee Belgische slachtoffers gemaakt.

Najaar 1888. In het Londense stadsdeel Whitechapel vonden in amper vier maanden tijd minstens vijf gruwelijke moorden plaats. De slachtoffers waren prostituees die enorm zwaar toegetakeld waren. Bij de ene vrouw was de baarmoeder vakkundig verwijderd, bij de andere ontbrak haar hart.

De media gaven de dader de naam Jack the Ripper, maar zijn echte identiteit kon nooit achterhaald worden. Ook de reden waarom de vrouwen vermoord werden, is nooit ontdekt.

Komt Jack the Ripper uit Nederland?

Door de jaren heen kwamen onderzoekers en geschiedkundigen met tientallen of zelfs honderden verschillende theorieën over wie de seriemoordenaar kon zijn. En nu doet een nieuwe theorie de ronde.

Het is de Zweeds-Britse historicus Jan Bondeson die ervan overtuigd is dat hij Jack the Ripper ontmaskerd heeft. Volgens hem zijn de moorden uit 1888 toe te schrijven aan de Nederlandse zeeman Hendrik de Jong, die in 1861 geboren werd in Amsterdam. Dat zegt hij in de Britse krant The Sun.

Twee Belgische slachtoffers

Bondeson omschrijft Hendrik de Jong als een sinistere man. Een man met een duidelijk killerinstinct, die in staat was een moord te plannen en vakkundig uit te voeren.

Sloeg Jack the Ripper op deze plaatsen toe in 1888?

De Jong werd er in de negentiende eeuw van verdacht twee vrouwen, met wie hij kort gehuwd was, te hebben vermoord. Omdat hun lichamen nooit gevonden werden, kon hij voor die zaken niet veroordeeld worden.

Ook de moorden op twee Belgische vrouwen in 1898 werden aan hem toegeschreven.

Als Hendrik de Jong ook effectief de figuur achter de moorden in Whitechapel is geweest, wil dat zeggen dat Jack the Ripper twee slachtoffers maakte in ons land.

Maar waarom zou hij Jack the Ripper geweest zijn?

Ten tijde van de spraakmakende moorden in Londen werkte De Jong als steward op een schip dat heen en weer voer tussen Rotterdam en Londen.

“Hij kende Engeland en Londen goed”, zegt historicus Bondeson. “Hij sprak vloeiend Engels en past perfect in het plaatje van gewetenloze vrouwenmoordenaar. Bovendien komen de data waarop hij in Londen was overeen met de data waarop de vrouwen werden vermoord.”

Ook zijn uiterlijk zou grofweg overeengekomen hebben met de beschrijving die ooggetuigen destijds gaven van Jack the Ripper. Als zeeman bevond hij zich daarnaast in een ideale positie om ongemerkt te vluchten. Iets wat De Jong ook effectief deed, richting de Verenigde Staten.

Terechtstelling

Daar werd hij uiteindelijk terechtgesteld voor de moorden in België en Nederland. Na zijn arrestatie in 1893 schreven enkele Nederlandse kranten dat bij De Jong met bloed besmeurde operatiemessen werden gevonden.

“Hij bezat een paar boeken over chirurgie en anatomie, met de nadruk op de studie van de vrouwelijke geslachtsdelen en hoe die kunnen worden verwijderd”, stond er. En dat kan dan weer gelinkt worden aan de gruwelijke verwondingen van de slachtoffers.