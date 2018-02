Alexandra (21) is nieuwe voorzitter Vlaamse Jeugdraad

Brussel - De 21-jarige Alexandra Smarandescu mag zich de komende drie jaar voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad noemen. Isaak Dieleman - voorzitter bij jeugdbeweging KLJ - wordt ondervoorzitter. De twee zullen, samen met coördinator Dries De Smet, de lijnen uitzetten voor de Vlaamse Jeugdraad 2018-2021.

Smarandescu werd eind 2017 samen met vijftien andere adviseurs verkozen door 4.500 jongeren. Die kozen meteen ook voor de drie belangrijkste jongerenthema’s anno 2017: onderwijs, diversiteit en goed in je vel, zegt de Vlaamse Jeugdraad donderdag in een mededeling. De nieuwe ploeg gaat met deze thema’s aan de slag. Eerste halte hiervoor is het Megaforum in Gent op 7 maart, waar de Vlaamse Jeugdraad voor een eerste keer met zo veel mogelijk jongeren over deze drie jongerenthema’s gaat praten.

“De Vlaamse jeugd staat voor heel wat uitdagingen en wil een actieve rol spelen in het beleid. De Vlaamse Jeugdraad geeft hen een megafoon om hun dromen en wensen kenbaar te maken”, zegt kersvers ondervoorzitter Dieleman. “Het is een manier om de stem van jongeren en hun organisaties te vertolken bij de ministers.”

Een voorzitter die meteen de juiste toon zet. Proficiat @AlexSmarandescu. Samen met jou en @vljr verder werken aan het beste onderwijs voor elk kind. Dank @NozizweDube voor haar prima werk — Hilde Crevits (@crevits) February 8, 2018

“Stemrecht vanaf 16”

Concreet betekent het dat als ministers een bepaalde beslissing nemen over jongeren of hun organisaties, ze eerst bij de Vlaamse Jeugdraad aankloppen. Zij geven dan weer wat de jongeren daar van vinden.

Thema’s die de raad onder meer onder handen neemt zijn; stemrecht vanaf 16 jaar, geen besparingen in het jeugdwerk, beleidsadvies over jongeren en de toegang tot werk. “De voorbije jaren kon de Vlaamse Jeugdraad haar stempel drukken op thema’s en dossiers die belangrijk zijn voor jeugd en jeugdwerk. De komende jaren zullen ze dat blijven doen.”