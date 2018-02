Zo kon gerechtstekenaar Salah Abdeslam aan de hele wereld laten zien

De veiligheidsmaatregelen rond het proces van Salah Abdeslam in het Brussels Justitiepaleis zijn streng. Pers was toegelaten, maar zoals vaker mochten er geen foto’s genomen worden in de rechtszaal. Maar de hele wereld wilde weten hoe Abdeslam eruitzag en welke indruk hij maakte. Daarom trok rechtbanktekenaar Petra Urban tijdens de eerste zittingsdag naar het proces, om met haar talent te laten zien hoe de 28-jarige voor de dag kwam. Aan VTM toont ze hoe haar werk via haar tablet tot stand kwam.

Een lange baard, bakkebaarden, een schampere blik. Petra Urban weet de terreurverdachte in één tekening waarheidsgetrouw af te beelden. Salah Abdeslam, maar ook de agent die hem escorteerde en terreurverdachte Ayari komen tot leven via haar kunstwerk. De tekeningen maakt ze op een tablet, met een speciaal tekenprogramma. De app kan zo een video maken van het tekenproces: van de eerste lijn tot het eindresultaat dat in verschillende internationale media te zien zal zijn.