Straffe beelden uit ons land: brug komt bijna meter omhoog door vrieskou

In Lieze, in de provincie Luik, heeft de vrieskou voor een vervelend probleem gezorgd. Een van de bruggen die het dorp omringen is, vermoedelijk door de vrieskou van de afgelopen dagen, plots zo’n 40 centimeter omhoog gekomen, op het hoogste punt zelfs bijna een meter. De brug werd afgesloten voor het verkeer.

Donderdagochtend werden temperaturen tot -15 graden Celsius gemeten in de buurt van Luik, zo meldt l’Avenir, en dat hebben ze geweten in Lieze, het Luikse dorp tussen het Albertkanaal en de Maas. Een van de bruggen over het Albertkanaal is, vermoedelijk door de vrieskou, bijna een meter gestegen.

De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar alles wijst erop dat de vrieskou de schuldige is. De brug werd voorlopig afgesloten voor het verkeer en er werd een grondige inspectie uitgevoerd om te bevestigen dat het inderdaad de kou is die aan de grond ligt van het probleem.

Volgens een getuige zouden de metalen kabels van de brug door de koude zodanig gekrompen zijn dat ze het wegdek mee omhoog trokken. “Het is nochtans niet de eerste keer dat het zwaar vriest sinds de bouw van de brug in 1984”, aldus de man.

Zowel onder als op de brug zal het verkeer volgens de politie waarschijnlijk maanden hinder ondervinden. Er wordt zo snel mogelijk voor een omleiding gezorgd.