MIVB-bestuurster uitgescholden omdat bus al klaarstaat

Brussel - Een vrouwelijke buschauffeur van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB is donderdagmorgen op lijn 58 slachtoffer geworden van verbale agressie. De bus werd door de politie onderschept ter hoogte van Rogier, nadat het SOS-signaal op de bus werd opgepikt door een omstaander.

De MIVB-bestuurster werd verbaal aangevallen door een vrouwelijke passagier die niet tevreden was dat de bus al klaarstond. Volgens de dienstregeling zou de bus pas enkele minuten later vertrekken. De vrouwelijke chauffeur was onder de indruk van de verbale agressie en luidde daarop het stille alarm, waarbij de dispatching van de MIVB verwittigd wordt en de signalisatie op de voorkant van de bus ‘SOS’ vertoont. Een omstaander pikte het signaal op en verwittigde de politie.

Omstreeks 10.21 uur onderschepten verschillende politiepatrouilles de bus in de buurt van Rogier. De dader was inmiddels afgestapt. De aangeslagen bestuurster werd door de diensten van de MIVB begeleid naar het depot waar ze door de dienst slachtofferhulp wordt opgevangen.

Wanneer de bestuurster een klacht indient, kunnen de camerabeelden van de bus vrijgemaakt worden om de dader op te sporen.