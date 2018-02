Verreiker slipt op spekgladde straatstenen en rijdt in woning

Alveringem - In de dorpskern van Leisele bij het West-Vlaamse Alveringem is donderdagochtend een verreiker in een woning gereden. Dat gebeurde nadat de kraanwagen uitgeschoven was op de spekgladde stenen op straat. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de woning is wel groot.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8 uur donderdagochtend. De bestuurder van de verreiker kon op het spekgladde wegdek de controle niet behouden over het voertuig en dat ramde een woning. Zowel de binnen- als de buitenmuur ter hoogte van de slaapkamer raakten zwaar beschadigd. De bewoner was op het moment van het ongeval op de bovenverdieping. Er raakte dan ook niemand gewond.