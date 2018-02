Ontspoorde trein opnieuw op sporen gezet in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - De trein die in de nacht van dinsdag op woensdag ontspoorde in de buurt van het station van Schaarbeek is donderdag iets voor de middag opnieuw op de sporen gehesen. Volgens spoorwegnetbeheerder Infrabel zal het vermoedelijk nog tot zaterdagochtend vroeg duren voor alle werkzaamheden ter plaatse zijn afgerond. Voor de reizigers is er geen hinder.

De locomotief en de eerste wagen van de goederentrein ontspoorden dinsdagnacht om een onbekende reden in de buurt van het station van Schaarbeek. Ze kwamen daarbij op de openbare weg terecht, op de Vilvoordselaan.

Donderdagochtend werd de locomotief door een 700 ton zware kraan opnieuw op de sporen gezet. Dat dat pas donderdag gebeurde, komt doordat het onderzoek naar het ongeval nog niet was afgerond.

De locomotief zal nu weggetrokken worden richting het station van Schaarbeek. Daarna kan Infrabel starten met de herstelwerkzaamheden: door het ongeval zijn sporen, dwarsliggers, bovenleiding, seininrichting en bekabeling beschadigd. Alles herstellen zal vermoedelijk duren tot zaterdagochtend bij aanvang van de treindienst.

Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet duidelijk. Het onderzoek zal dit moeten uitwijzen, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Voor de reizigers veroorzaakten de takelwerkzaamheden in elk geval geen hinder.