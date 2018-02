Vijfentwintig personen geëvacueerd na gaslek in Anderlecht

Brussel / Anderlecht -

Bij rioleringswerken in de Heyvaertstraat in Anderlecht is donderdagochtend een gasleiding geraakt. Een 25-tal omwonenden werd om 5.20 uur uit hun woning geëvacueerd, omdat er tijdelijk ontploffingsgevaar was. Het probleem werd snel verholpen en om 7.30 uur mochten de bewoners van de nummers 68 tot 78 hun huis weer betreden.