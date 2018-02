Dief van lokfiets veroordeeld tot 37 maanden cel. “Dader is criminele organisatie op zijn eigen”

Brugge / Bredene - Een 37-jarige man uit Bredene is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor vijf fietsdiefstallen en een poging tot diefstal. Bouchaib Z. trapte in de val door de lokfiets van de politie te stelen.

Op 7 september 2017 ging de beklaagde in Oostende aan de haal met de lokfiets. Dankzij het gps-signaal kon de politie hem gemakkelijk traceren en inrekenen. Het onderzoek bracht aan het licht dat Bouchaib Z. in de zomer van 2017 voor minstens vijf fietsdiefstallen in aanmerking komt. Aan de onderzoeksrechter bekende hij zelfs dat hij waarschijnlijk al ongeveer vijfentwintig fietsen had gestolen.

Z. zit sinds de feiten in voorhechtenis. Op de vorige zitting trok procureur Mike Vanneste stevig van leer tegen de Bredenaar, die op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht stond. Bovendien werd hij eerder al tot één jaar effectief veroordeeld voor fietsdiefstallen. “Met maar liefst honderd interventies door de politie en 57 pv’s is de beklaagde een criminele organisatie op zijn eigen”, aldus de procureur.

Drugs

De verdediging legde uit dat Z. met een drugsverslaving kampte. Hij pleegde de diefstallen om drugs te kunnen kopen. Zijn advocaat Geert Vergauwe stuurde tevergeefs aan op een werkstraf, gekoppeld aan een zware vervangende gevangenisstraf.