SpaceX-raket met Tesla gaat Mars missen en stevent af op asteroïdengordel

Dinsdagavond slaagde Elon Musk erin om zijn eigen knalrode Tesla de ruimte in te sturen. De sportwagen werd met de krachtigste raket ter wereld, de Falcon Heavy, gelanceerd met als bestemming de planeet Mars. Alleen lijkt die laatste stap nu mis te lopen: de Tesla Roadster wijkt van zijn route af en dreigt in een verwoestende asteroïdengordel terecht te komen.

Slechts enkele uren na de spectaculaire lancering bevestigde Elon Musk in een tweet dat de finale bestemming van de missie, namelijk Mars, nog maar moeilijk te halen is. “Baan naar Mars overschreden, onderweg naar asteroïdengordel.”

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Surreëel

SpaxeX, het ruimtevaartbedrijf dat Elon Musk oprichtte, slaagde er dinsdagavond in om de Falcon Heavy-raket succesvol de ruimte in te sturen. “Ze hebben iets ongelofelijks verwezenlijkt,” zei CEO Musk. “Ze maakten niet alleen de meest geavanceerde en sterkste raket ter wereld, ze deden de missie ook slagen. Ik kan het bijna niet vatten, het is surreëel.”

Foto: Photo News

Als cargo, in de kop van de raket: een rode Tesla. Aan het stuur zit ‘Star Man’, een dummy-astronaut die als volleerd racepiloot door de ruimte zoeft. Uit de autoradioboxen klinkt Space Oddity van David Bowie. Over surrealisme gesproken dus.

Diezelfde ‘Star Man’ zou nu een beetje te hard op het gaspedaal geduwd hebben, waardoor de raket van koers is gewijzigd en ver voorbij de baan naar Mars zou belanden.

Nieuw traject

Het begon als een grap, maar uiteindelijk belandde zijn Tesla Roadster - die zo’n 100.000 dollar waard is - dan toch in de ruimte als experiment. Het doel was om een heliocentrische baan te bereiken die op ongeveer dezelfde afstand van de zon als van Mars ligt.

Maar op zijn nieuwe traject zal de auto die omgebouwd is tot ruimteschip maandenlang onderweg zijn, om dan uiteindelijk zijn kans te wagen in de circumstellaire asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Een plek in de ruimte waar het risico op een catastrofale botsing erg groot is. Voorlopig is noch bevestigd noch ontkend door SpaceX of de koersverandering bewust of per ongeluk is gebeurd.

Auto kan uiteenvallen

Sommige experts vrezen dat de ruimtestraling er zelfs voor kan zorgen dat de Tesla uit elkaar valt nog voor hij in die gevaarlijke zone terecht komt. “Alle organische stoffen lijden onder de verschillende types van straling,” zegt William Carroll, professor chemie aan de Indiana University. “Als de bindingen breken, kan de auto letterlijk uit elkaar vallen.”

Foto: AFP

Toch zei Musk eerder op een persconferentie dat langeafstandstrajecten wel degelijk in de mogelijkheden liggen van de Falcon Heavy-raket. “Het kan alles doen wat je wilt, het kan dingen rechtstreeks naar Pluto of daarbuiten lanceren,” klonk het. “Het heeft geen stop nodig.”

Mislukte landing

Musk bevestigde ook het verlies van een van de stuwraketten. Na de lancering van de centrale lading, keerden de twee zijversterkers veilig en wel terug naar de landingsplatforms in het Kennedy Space Centre. Maar met de derde, die op een platform in de Atlantische Oceaan zou landen, liep het mis. De raket stortte in de oceaan neer met een razende snelheid.

“We bekijken het probleem. De middenkern is duidelijk niet op het drone-schip terechtgekomen,” gaf hij toe tijdens de persconferentie. “We hebben er beelden van. Het dek van het landingsplatform lag vol scherven.”

