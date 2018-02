Het verhaal achter de transfersoap van Aleksandar Mitrovic: “Het is je geluksdag, ik ga niet naar Anderlecht”

Hij leek even terug te keren naar België, maar uiteindelijk belandde Aleksandar Mitrovic bij Fulham en niet bij Anderlecht. In een gesprek met The Times blikt de Servische spits terug op zijn wilde januarimaand.

“Aleksandar Mitrovic stond hier in Neerpede, alleen is het dossier met Teodorczyk en de financiële afhandeling daarvan niet gelopen zoals ik dacht. Dan kan je maar één ding doen: Teo blijft en Mitrovic zit intussen bij Fulham”, vertelde Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck de dag na de transferdeadline ietwat teleurgesteld.

Het leverde de Belgische kampioen eenferme sneer op van Newcastle-trainer Rafa Benitez. “De situatie met Mitrovic was vreemd”, reageerde de Spanjaard vrijdagmiddag boos in de Engelse pers. “Anderlecht zei eerst ja, daarna was het nee. Ik had twee of drie Spaanse clubs die Mitrovic graag hadden geleend en dan nog een team uit Frankrijk. Maar Anderlecht bleef maar aandringen. Je kan niet aandringen zoals zij deden en dan beginnen twijfelen”, aldus de Spanjaard.

Mitrovic belandde uiteindelijk op huurbasis bij de Engelse tweedeklasser Fulham. “Er was zoveel druk”, zegt de 23-jarige spits tegen The Times. “Ik was enorm nerveus, maar aan het eind is alles goed uitgedraaid voor mij.”

Foto: Photo News

Geen slaap, twee jets en vier clubs

Al had ‘Mitrogol’ twee dagen eerder wel een akkoord met Girondins Bordeaux. Hij sprak zelfs met coach Gus Poyet en ging slapen met het idee dat zijn toekomst in Frankrijk lag. Er zou om 10u00 namelijk een jet voor hem klaarstaan om de transfer af te ronden. Bordeaux zou zo’n 700.000 euro betalen voor een huur van zes maanden.

Dan kreeg hij plots telefoon van zijn broer Milan, die samenwerkt met zijn manager. Hij kwam met het nieuws dat Anderlecht, zijn ex-club, hem terugwilde. Paars-wit zou de huurprijs van Mitrovic overtreffen en de spits zo weer naar België halen. “Het voelde aan als thuiskomen”, zegt de Serviër, die ook effectief naar Brussel reisde om er medische testen af te leggen.

Mitrovic had zelfs Newcastle-manager Slavisa Jokanovic gebeld om te zeggen dat hij naar Anderlecht ging, zodat de Magpies een andere spits konden halen. In Brussel kreeg Mitrovic echter te horen dat er problemen waren met de deal (door Teodorczyk). Het werd snel 22u00 en de Serviër had een ganse dag nog niets gegeten. Hij kreeg telefoon van zijn manager dat er een deal met Middlesbrough op tafel lag. Een team waarin hij eigenlijk geen zin had.

Toen ontving hij plots een Snapchat-bericht. Het was opnieuw Jokanovic, die hem nogal lachend vertelde dat hij aan het wachten was tot de deal met Anderlecht afsprong. “Het is je geluksdag, die transfer gaat niet door”, antwoordde Mitrovic. “Ik had nog niet gegeten en staarde gewoon naar de klok.” Een kwartier voor de deadline werd zijn transfer naar Fulham dan afgerond.

“Ik koos Fulham voor de stijl van voetbal en de coach”, zegt Mitrogol. “Fulham speelt het beste voetbal in de Championship. Het was de beste keuze voor mij, waarschijnlijk zelfs beter als Anderlecht.”