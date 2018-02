Peter Callant is de nieuwe baas van KV Oostende en neemt ‘weireldploegsje’ over van Marc Coucke: “Ik ben ambitieus”

Peter Callant wordt de nieuwe voorzitter en eigenaar van KV Oostende, dat werd officieel bekendgemaakt op een druk bijgewoonde persconferentie in de Versluys Arena. Na stroeve/discrete onderhandelingen neemt hij voor 30 miljoen euro het “weireldploegsje” over van voorzitter/eigenaar Marc Coucke. Daarmee komt er een einde aan een periode van onzekerheid en speculatie bij de kustploeg. “Ik ben ambitieus: het blijft de bedoeling om in vijf jaar tijd twee of drie keer Play-off I te spelen.”

HERBELEEF hier de persconferentie over de verkoop van KV Oostende, met het afscheid van Marc Coucke en de powerpoint-presentatie van Peter Callant!

De 51-jarige verzekeringsmakelaar en financieel adviseur is al jarenlang een sponsor van de club en dus een man van de eerste minuut. Callant Verzekeringen & Financieel Advies zat ook al in het voetbal als één van de partners bij Cercle Brugge en als sponsor bij KV Oostende. Peter Callant en Marc Coucke hebben bovendien een gemeenschappelijk verleden bij de wielerploeg Lotto-Omega Pharma, waar Callant mee op de truitjes prijkte.

Al op 24 februari, tijdens de thuiswedstrijd tegen STVV, volgt de machtsoverdracht. Een week vroeger dan voorzien maar zo kan Coucke een dag later kan als nieuwe voorzitter de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen Moeskroen bijwonen.

Foto: BELGA

Coucke: “Continuïteit en rust”

Callant is dus al tien jaar sponsor bij KVO en overtuigde Coucke tijdens de onderhandelingen met een sms’je: “I am the man for KV Oostende” . Dat vertelde de afscheidnemende voorzitter op de persconferentie: “Het is een heel intens proces geweest, één van de moeilijkste die ik achter de rug heb. Ik ben echter blij met de uitkomst. ”

“Er was veel interesse uit binnen- en buitenland, maar de timing - 28 februari - was krap, daardoor is een aantal geïnteresseerden afgehaakt. Toch waren er acht concrete dossiers. Financieel was een buitenlandse club misschien interessanter geweest maar een Belg zorgt voor continuïteit en rust, ook in het Belgische voetbal. Ik denk dat die interesse een goed teken is voor het Belgisch voetbal en voor KV Oostende”, vervolgde Coucke. “Hoe dieper kandidaten in het dossier gingen graven, hoe concreter de interesse werd. KVO staat niet toevallig op de zesde plaats qua budgetten in België. Ik heb de eer gehad om hier enkele mensen op topfuncties te kunnen zetten, ik heb met Luc Willems (Veranda’s Willems) de hoofdsponsor binnengehaald en met Bart Versluys de Versluys Arena gebouwd. Deze basis is er.”

“Peter is één van de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaars. Ik ben al dertig jaar met hem bevriend. Ik heb hem leren kennen op het eerstecommuniefeest van zijn dochter. Bovendien zaten we een jaar samen in de raad van bestuur van KVO.”

“Hij heeft een hart voor sport, houdt van voetbal en heeft een hart voor KVO. Ik denk dat hij het perfecte profiel heeft. Hij zat hier in 1993 al in het bestuur en is zeer ambitieus. Hij neemt tussen de 60 en80 % van de aandelen over. Ikzelf ben heel fier op de voorbije vijf jaar maar zal enkel nog supporter blijven: ik zal zeker minder dan 10 procent van de aandelen hebben en dat zullen aandelen zonder stemrecht zijn, waardoor ik geen enkele inspraak meer zal hebben.”

“Ik ben heel fier op vijf jaar KV Oostende. We hebben hier fantastische momenten beleefd: twee keer Play-off I, de bekerfinale en we hebben Europees gespeeld. Peter zal zijn uitgebreid netwerk toevoegen aan de al bestaande business community. Ik heb er alle vertrouwen in dat KVO een stabiele subtopper zal blijven”, besloot Coucke, die symbolisch zijn KVO-sjaal aan Peter Callant gaf.

Foto: Photo News

Callant: “Trots, fier en dankbaar”

“Ik ben trots, fier en dankbaar voor Marc Coucke”, aldus de nieuwe voorzitter, die zichzelf voorstelde met een powerpoint-presentatie. “Ik ben een kind van de zee - van Heist - en heb een hart voor sport. De continuïteit in de club is voor mij erg belangrijk: dat betekent stabiliteit en gemoedsrust.”

“Waarom ik dit doe? Deels door een stukje emotie, door mijn verbondenheid met KV Oostende: er zijn oneindig veel ankerpunten, waardoor ik me hier goed voel. Bovendien is KVO een stabiele eersteklasser: met het zesde grootste budget in de hoogste voetbalklasse, een multifunctioneel stadion en een evenwichtige spelerskern die volledig eigendom is van de club. Bovendien zie ik hier nog groeimogelijkheden. Samen met Financieel Directeur Patrick Orlans willen we het budget van 18 miljoen nog verhogen met vijf procent.”

“Sportief wil ik de ambities niet bijstellen: dat komt neer op regelmatig Play-Off 1 spelen: daar moeten we voluit voor gaan, elk jaar opnieuw. Ook wil ik jong talent blijven rekruteren en voor doorstroming zorgen. Callant verzekert de toekomst van KVO”, besloot hij zijn verkoopspraatje met een krachtige slogan.

Foto: BELGA

“Ik word graag de nieuwe gangmaker van KVO. Oostende is een unieke club. We willen in de toekomst relevant blijven. Vandaag hebben we meer dan 7.800 fans in het stadion en de grootste business community in het land”, stelde Callant, die al meer dan tien jaar sponsor is van KV Oostende en van 1994 tot 1999 in de raad van bestuur van KVO zat. “Ik heb een andere stijl dan Marc Coucke. Ik ga niet de polonaise dansen, dat zit niet in mijn DNA. Entertainment zal ik overlaten aan Patrick Orlans”, besloot de opvolger van Coucke.

Callant stelde “zijn” KV Oostende voor als een bedrijf met de volgende waarden:

- Ga voluit!

- Geluk(kige spelers)

- Transparantie

- Integriteit

- Sportief

Orlans: “Een natuurlijke doorstart”

Voor Patrick Orlans was het verschieten op 20 december, toen bekend raakte dat Coucke Anderlecht overneemt. “Maar de dag nadien dachten we al aan KVO 3.0”, liet de algemeen directeur van KVO optekenen. “Ik spreek namens het personeel als ik zeg dat we heel tevreden zijn met de nieuwe voorzitter. We kennen hem, er is sprake van een natuurlijke doorstart. De originele ambitie stond in ons tienjarenplan, maar na vijf jaar hebben we alles wat daarin vermeld staat al gerealiseerd. Nu zullen we die vijf jaar nog eens trachten te herhalen. Ook de spelers hebben nu duidelijkheid, ik ben ervan overtuigd dat we beter kunnen dan de huidige 14e plaats.”

Einde van onzekerheid

Er doken de voorbije weken veel namen en verhalen op bij KV Oostende. 1 maart kwam immers steeds dichterbij en tegen dan moest de overname afgerond zijn, want Marc Coucke kon naast Anderlecht geen tweede voetbalploeg onder zijn hoede hebben. De naam van Manchester City dook op aan de kust en de Engelse topclub was een serieuze optie voor 51 procent van de aandelen, maar die deal ging dus niet door.

Het dossier belandde de voorbije dagen in een stroomversnelling. Woensdag maakte Coucke zelf al bekend dat de zaak beklonken was: “Deal”, zette hij toen aan de vooravond van het Gala van de Gouden Schoen op Twitter, gevolgd door drie hartjes in de kleuren van KVO (groen-rood-geel).

Tweeten zoals de premier:

Deal! — Marc Coucke (@CouckeMarc) 7 februari 2018

Ook bij Anderlecht klonk trouwens een zucht van opluchting. Nu KVO een nieuwe eigenaar heeft, kan Coucke ­zorgeloos voorzitter worden van RSCA. Anders kwam zelfs de licentie van paars-wit in gevaar.

Zaterdag speelt KV Oostende gastheer voor Anderlecht op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League.