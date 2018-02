Leerling slaat leraar gebroken neus op school, terwijl vriend het filmt en op internet zet

Brussel - In het Athénée Royal Rive Gauche in Laken heeft een minderjarige leerling afgelopen maandag een leerkracht met geweld aangevallen in de klas. De jongeman is ter beschikking gesteld van de gerechtelijke autoriteiten en komt donderdag voor bij de jeugdrechter, laat het Brussels parket weten.

Volgens de Franstalige krant La Capitale, die het nieuws naar buiten bracht, zou de leerkracht een gebroken neus en gebroken wenkbrauwbot opgelopen hebben bij het incident. De leerkracht is arbeidsongeschikt.

De aanval werd gefilmd door een andere leerling die de video de volgende dag verspreidde via YouTube. In het filmpje is te zien hoe de leerling verschillende slagen uitdeelt aan zijn leerkracht. Het incident zou ontstaan zijn nadat de leraar de leerling vroeg om te gaan zitten, waarop de jongere dat weigerde en hem aanviel.