Asbest gevonden in Antwerpse Boerentoren: kantoorgebouw gaat twee jaar dicht

Antwerpen - In de Antwerpse Boerentoren, of KBC-toren, zijn bij renovatiewerken op verschillende plaatsen asbestresten gevonden, die klaarblijkelijk verborgen waren gebleven tijdens de asbestsanering die begin jaren negentig in het monumentale gebouw plaatsvond. KBC stelt dat onafhankelijke experts verzekeren dat er geen gevaar is voor haar medewerkers en andere gebruikers en bezoekers van het gebouw. De toren zal de komende maanden wel volledig worden vrijgemaakt om een nieuwe grondige sanering mogelijk te maken. Dat zal in totaal twee jaar duren.

De Boerentoren dateert uit 1929 en was met zijn 87,5 meter hoogte - nu is dat 96 meter - een van de eerste Europese wolkenkrabbers. Sinds 1981 is het een beschermd monument. Bij verbouwingen werd door de jaren heen vaak asbest gebruikt, bijvoorbeeld om het gebouw brandwerend te maken. Er was in de jaren negentig dan ook een grondige sanering nodig om die schadelijke stoffen te verwijderen. Nu blijkt dat er zich op een aantal verborgen of moeilijk toegankelijke plaatsen toch nog asbest bevindt.

“Hoewel er geen onmiddellijk gevaar is, heeft KBC toch besloten om de werken stil te leggen en de medewerkers in de betrokken en aanpalende zones onder te brengen in andere zones of gebouwen”, meldt het bedrijf in een persbericht. “KBC zal de reeds geplande renovatie van de hele toren hervatten, het gebouw ‘future-proof’ maken en tegelijkertijd de verborgen historische asbestrestanten in het gebouw laten verwijderen.”

De grote werken zullen na de zomer beginnen en zeker twee jaar duren. In tussentijd worden personeel en andere gebruikers, zoals de start-ups die er huizen, elders ondergebracht. Met de handelaars op de gelijkvloerse verdieping volgt er nog overleg. De geldautomatenzone en kluizenzaal beneden zullen wel maximaal toegankelijk worden gehouden, aldus nog KBC.