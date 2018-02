Record: leider van Democraten (77) speecht 8 uur aan een stuk (op hoge hakken én zonder te gaan zitten)

Oppositieleider Nancy Pelosi heeft meer dan acht uur aan een stuk gesproken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 77-jarige Democrate, die speechte op hoge hakken en zonder ook maar één moment te gaan zitten - hield al die tijd een vurig pleidooi voor de 800.000 ‘Dreamers’, jonge migranten, die uit de VS dreigen gezet te worden.

Een record. Volgens de historicus die de geschiedenis van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bestudeerd hield Nancy Pelosi de langste speech ooit in het Huis. De 77-jarige Pelosi begon kort na 10 uur aan haar betoog en hield het vol tot 18.10 uur ’s avonds (plaatselijke tijd).

“Ik had het privilege om de getuigenissen van de Dreamers voor te lezen. Ik heb er nog meer”, zei ze toen ze afrondde onder luid applaus. “Ik dank jullie allen.”

Volgens CNN zou Pelosi er zelfs over hebben nagedacht om “een nachtje door” te doen. En dat allemaal op hakken van zo’n tien centimeter hoog. De Democrate at niets tijdens haar speech en stopte alleen met praten om af en toe wat water te drinken.

800.000 Dreamers

Haar betoog ging over de zogenaamde ‘Dreamers’, ofwel het DACA-statuut. Dankzij dat programma werden 800.000 jonge illegalen - voornamelijk uit Mexico - die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten beschermd voor uitwijzing, en kunnen ze studeren en werken in de Verenigde Staten.

Het statuut, voluit Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), werd ingevoerd door Trumps voorganger Barack Obama. In september besliste president Donald Trump om het programma geleidelijk af te bouwen. In zijn State of the Union van enkele dagen geleden had Trump nog eens herhaald dat zijn plannen vanaf 5 maart een aanzienlijke inperking van de mogelijkheid tot gezinshereniging zullen inhouden.

“We moeten nu iets doen”

Pelosi wil echter dat het beschermingsprogramma vernieuwd wordt. Om haar betoog kracht bij te zetten las ze emotionele brieven voor van jonge migranten die vanaf volgende maand hun beschermende status zullen verliezen. “Al deze mensen worden straks het land uitgezet”, aldus Pelosi. “We moeten iets doen om hun situatie te verbeteren en we moeten dat nu doen.”

Het was een krachtig betoog, maar na ongeveer zeven uur werd het merkbaar dat de Democrate moe begon te worden. Haar stem begon te haperen en ze raakte niet altijd even vlot meer uit haar woorden. Pelosi wilde niet alleen eenheid in haar eigen partij krijgen over het thema, ze wilde ook de Republikeinen een beetje milder stemmen. Iets wat niet lukte. De Republikeinen weigerden nog altijd te stemmen over het heikele thema.

Het National Republican Congressional Committee, de groepering die probeert om de Republikeinse meerderheid in het Huis te vergroten, tweette zelfs dat het lange betoog van Pelosi hun job “makkelijker” maakte.