Bijna dertig nieuwe namen voor Dour bekend

Brussel -

Soulwax vervoegt samen met Beth Ditto (ook bekend van The Gossip) en de rapper Big Boi (eerder bij Outkast) de affiche van het Dour-festival. De organisatie maakte donderdag in totaal 29 nieuwe namen bekend. Eerder waren onder andere The Chemical Brothers, Tyler the Creator en alt-J al gelanceerd. Het festival vindt dit jaar plaats van 11 tot 15 juli.