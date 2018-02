Klein maar dapper: kitten toont hond wie de baas is en stuurt viervoeter wandelen

Grootte doet er niet toe en dat bewees deze kitten uit Brazilië. Het katje toonde de hond duidelijk wie de baas is en stuurde de viervoeter wandelen. Zo kon de kitten in het mandje gaan liggen waar de hond eigenlijk in lag.

Nietsvermoedend was de hond aan het relaxen in zijn mandje. Maar daar kwam al snel verandering in toen een kitten van één maand oud ook in het mandje wilde liggen. Zonder twijfelen stuurde het kleintje de hond weg. En de viervoeter moest er niet aan denken om later terug te keren, want de kitten stond het mandje niet zomaar af.