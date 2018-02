Twintiger die fortuin maakte dankzij de angstindex, is op enkele dagen al zijn miljoenen kwijt: “Moet ik mezelf van kant maken?”

Een 23-jarige man is afgelopen week meer dan 3 miljoen euro kwijtgeraakt, met dank aan de ‘angstindex’. “Moet ik mezelf van kant maken”, vraagt hij op de sociaalnetwerksite Reddit, waarop een golf van steunbetuigingen op gang kwam.

De 23-jarige man, afkomstig uit Singaporte, laat zich op Reddit Lilkanna noemen. Met de andere gebruikers van de populaire website deelde hij afgelopen week slecht nieuws: hij is in enkele dagen tijd ruim 3 miljoen euro kwijtgeraakt. “Door mijn eigen domheid”, schrijft hij erbij.

Lilkanna had een fortuin bijeen weten te krijgen in drie jaar dankzij de volatiliteitsindex, vaak ook de angstindex genoemd. Beleggers met zin voor avontuur houden de index, die de angst van beleggers voor bepaalde investeringen volgt, in de gaten om gouden zaken te doen.

Arrogant

Zo lukte het ook voor Lilkanna, die van 500.000 euro meer dan 3 miljoen euro wist te maken in drie jaar. “Ik heb twee jaar legerdienst gedaan, kreeg daarna een klein erfenis van mijn groottante, deed goede zaken op de beurs en verdiende ook bij door kapitaal van vrienden en familie te beleggen. Hoe beter het ging, hoe nonchalanter ik werd en hoe minder serieus ik het nam. Wat kan er misgaan, dacht ik. Arrogant. Dom.”

De afgelopen week kreeg hij inderdaad de andere kant van de medaille te zien. Door de onvoorspelbaarheid van de index kun je er ook enorm veel geld mee verliezen, en zo geschiedde. Al zijn geld was hij plots kwijt. “Je verwacht het nooit tot het je overkomt. Je hoort zo vaak verhalen van mensen met kanker, onschuldigen die op straat doodgeschoten worden en anderen die al hun geld verliezen. Maar je beeldt je nooit in dat het jou kan overkomen”, schrijft hij op Reddit.

Zelfdoding

“Ik ben 4 miljoen dollar, drie jaar werk en het geld van andere mensen kwijt”, volgde nog. “Moet ik mezelf van kant maken?”

De ongelukkige man kreeg wat onverwacht - mensen zijn niet altijd even lief op het internet - een pak warme reacties. “We zijn er voor jou”, schreef iemand. “Dit lijkt het einde van de wereld, maar morgen is een nieuwe dag.” “Je bent zo jong, dit is het einde van de wereld niet, hoor.” Een andere gebruiker krikte zijn moraal helemaal op. “Als je zoveel geld maakt van die kleine investering, zul je dat zeker nog eens kunnen. Leer uit wat gebeurd is en geef het tijd. Het klinkt cliché, maar je weet dat het waar is.”