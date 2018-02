Tragisch ongeval: vrouw doodgereden door eigen auto

Een tragisch ongeval heeft het leven gekost aan een 67-jarige vrouw in het Duitse Augsburg. Het slachtoffer raakte gekneld tussen de poort van een parkeergarage en haar eigen wagen.

De vrouw wilde woensdagavond rond 18 uur haar auto parkeren in de ondergrondse garage. De oprijlaan is echter behoorlijk steil en dat is het slachtoffer vermoedelijk fataal geworden. De Duitse was kennelijk uit de wagen, die boven aan de helling stond, gestapt. Maar het voertuig rolde toen (mogelijk door de gladheid) naar beneden, waardoor de vrouw tussen de poort en auto gekneld raakte.

De toegesnelde brandweer wist de dame te bevrijden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ze stierf ter plekke aan haar verwondingen, meldt Bild.