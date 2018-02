Marc Coucke fier na verkoop KV Oostende: “Maar ik bied mijn excuses aan voor de onzekerheid”

Een zichtbaar opgeluchte Marc Coucke maakte donderdagmiddag de nieuwe eigenaar van ‘zijn’ KV Oostende bekend: Peter Callant. Zo komt er een einde aan wekenlange speculatie en onzekerheid. “Ik wil mijn excuses aanbieden voor de onzekerheid van de laatste twee maanden. Ik weet dat ik daar mensen mee pijn heb gedaan”, vertelde Coucke aan onze man ter plaatse.

“Welk gevoel hier nu overheerst? Ik sta hier toch met gemengde gevoelens en voel zowel opluchting als pijn. Ik ben fier op ons werk van de voorbije vijf jaar, maar ik weet dat ik heel veel mensen pijn heb gedaan. Daarom wil ik me ook excuseren voor de onzekerheid van de laatste twee maand. Ik hoop dat iedereen toch vooral de mooie momenten hier gaat onthouden. Ik ga deze mooie club ongelofelijk hard missen. Ik probeer tussendoor nog eens te komen, maar nu heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging.”

Heeft Marc Coucke de verkoop van KV Oostende niet onderschat? “Ik vond eigenlijk dat het makkelijker ging dan gedacht. Het enige probleem was dat het moest afgerond worden binnen twee maand. En dat de situatie dan constant in de pers verschijnt, creëerde wel onrust. En ik mocht niet reageren, want dat hadden jullie niet liever gehad”, aldus Coucke met een kwinkslag. “Maar het feit dat we de nieuwe eigenaar tot op het allerlaatste moment geheim konden houden, maakt me fier. Het bewijst dat we een topteam hebben bij KV Oostende.”

Tot slot: wat met de toekomst van Luc Devroe? Gaat de sportief directeur Marc Coucke achterna naar Anderlecht? “We hebben gezegd daar geen commentaar over te geven”, klonk het kort.