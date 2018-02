Topman Goldman Sachs: “Cryptomunten als Bitcoin zullen weer 0 euro waard zijn”

Investeren in cryptomunten als Bitcoin is geen goed idee. Dat staat te lezen op een nota van Steve Strongin, de topman van Goldman Sachs. “Uiteindelijk zal hun waarde gewoon weer 0 euro zijn.”

Het gaat niet goed met cryptomunten. Onder meer Bitcoin kreeg de voorbije dagen klappen en daalde aanzienlijk in waarde, al heeft de munt zich intussen wel weer wat hersteld. Maar het zal niet de laatste daling van de waarde geweest zijn, zo denkt Steve Strongin. De topman van de internationale investeringsbank Goldman Sachs schreef een interne nota, waaruit blijkt dat hij helemaal geen vertrouwen heeft in de digitale munteenheden.

“Het lijkt me onwaarschijnlijk dat cryptogeld op lange termijn zal overleven”, schrijft hij. “De munten zijn te primitief om rendabel te zijn, de transacties zijn te kostelijk en duren te lang en er zijn problemen met de cyberveiligheid. Het gebrek aan intrinsieke waarde zal er voor zorgen dat hun waarde naar 0 euro zal terugvallen.”

De kans bestaat wel dat enkele van de cryptomunten lang meegaan, voegt hij nog toe. “Maar dan zullen ze wel gevoelig moeten evolueren.”

Hij vergelijkt de digitale munteenheden met de grote spelers op het internet in de jaren 90, die intussen plaats moesten maken voor titanen als Amazon en Google. “De vraag is nu of die munten gewoon zullen verdwijnen zoals veel zoekmachines of ze zullen uitgroeien tot een Amazon of een Google.”

Als er dan al een cryptomunt kan overleven, is het wellicht één die nog niet bestaat. “Er zullen wel nieuwe komen, maar tijd brengt raad.”