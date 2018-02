Cafébaas stomverbaasd wanneer hij “inbreker” van zijn horecazaak ziet

Het was geen aangenaam moment toen de uitbater van ‘Café Milagro’ in Costa Rica zijn horecazaak binnenwandelde eerder deze week. Travis Day zag hoe er was ingebroken in zijn café en er hier en daar spullen waren ontvreemd. Maar toen hij de camerabeelden bekeek van die nacht, wist hij even niet wat er gebeurde.

Geen kwaadaardige dief maar wel een luiaard was de boosdoener van de schade in Café Milagro. “Hoe het dier precies is binnengeraakt, weet ik nog altijd niet”, zegt Travis. “Maar luiaards komen hier erg veel voor in de buurt dus het is niet raar dat er eentje in mijn bar zat. Eigenlijk was ik best wel opgelucht toen ik het dier zag. Zo weet ik dat er niemand slechte bedoelingen had met mijn horecazaak.”

De luiaard had zichzelf kennelijk na het verorberen van een paar snacks weer buitengelaten, want toen Travis in het café aankwam, was er niemand te bespeuren.