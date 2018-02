Een dementerende vrouw heeft in Spanje per vergissing haar echtgenoot gedood door hem in plaats van een kopje koffie een kopje reinigingsmiddel te serveren

De 87-jarige man werd nog in allerijl in het ziekenhuis behandeld maar de kop poetsmiddel bleek fataal. Het gebeuren speelde zich maandag af in de Madrileense wijk Usera. De 82-jarige vrouw werd niet gearresteerd: zij is ziek en was zich niet bewust van haar daad.