Meunier countert kritiek over verjaardagsfeest Neymar: “Moet hij pas twee weken later vieren?”

Het excentrieke verjaardagsfeestje van Neymar bij PSG beroert de gemoederen in Frankrijk. PSG speelde namelijk twee dagen later een bekerduel tegen tweedeklasser Sochaux, dus vond middenvelder Florian Tardieu het feestje van weinig respect getuigen. Thomas Meunier, ploegmaat van Neymar bij de Franse topclub, snapt de hele heisa niet en ziet geen graten in de timing.

Tardieu had zich de dag voor de bekermatch opgewonden op de persconferentie. “ Ze hebben gewoon geen enkel respect”, aldus Tardieu. “Naar het schijnt hebben ze op hun clubwebsite al gezet dat ze kwartfinale spelen tegen een nog te bepalen ploeg. Vlak voor een achtste finale vieren ze feest en ik kan met niet inbeelden dat iedereen daar nuchter was. Ik ging de zondag gaan slapen voor 20u30, zij daarentegen waren aan het feesten. Maar goed, ze bereiden zich voor zoals ze willen”, aldus de Sochaux-speler. PSG won de wedstrijd overigens met 1-4. Na de wedstrijd vertelde Thomas Meunier aan de aanwezige pers wat hij vond van de hele heisa.

Florian Tardieu (rechts) kon niet winnen van PSG. Foto: Photo News

“Welke polemiek? Hij moet zijn verjaardag toch niet twee weken later vieren? Het ligt hem na aan het hart om zijn ploegmaats, zijn jeugdvrienden en familie uit te nodigen. Dat betekent ook niet dat je tot zes uur ’s ochtends moet blijven op het feestje. Iedereen is volwassen genoeg en voor mij is er is er helemaal geen probleem.” Meunier reageerde na de gewonnen wedstrijd nog eens op de kritiek van Tardieu met een ludieke tweet: “90 minuten met 1,3 promille in het bloed (er mag eens gelachen worden).”

Quelle soirée!



la qualification

le come back d' Igor Pregoun dans les cages

le triplé d' Angel

un zoom sur mon magnifique caleçon

90 minutes avec 1,30 mg/l (c'est bon on rigole)

un kop parisien toujours aussi présent#TÔTOUTARD #ICICESTPARIS pic.twitter.com/b59AH8TkGA — Thomas Meunier (@ThomMills) 6 februari 2018