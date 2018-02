Voor Ruud Vormer kan het seizoen al niet meer stuk: volgt contractverlenging in de zomer?

Club Brugge wil na het seizoen praten met Vormer over een verlenging van zijn tot 2020 lopend contract. “Ik denk niet na over buitenlandse interesse, ik zit hier in Brugge echt op m’n plekkie”, vertelde de Nederlander woensdagavond op het Gala van de Gouden Schoen. “Wat ik nu ga doen? Gaan slapen. Maar dat zal niet zo goed gaan.”

Vormer kwam woensdag gewoon met de auto afgezakt naar het gala in het Brusselse Paleis 12. Bij elke camera deed hij vrolijk zijn zegje, zijn speech was onvoorbereid en oprecht, de tussenkomst van Louis van Gaal even onverwacht als begeesterend. De succescoach – die Vormer in Nederland al eens een Bronzen Schoen mocht uitreiken – zoog de aandacht naar zich toe met een betoog op z’n Van Gaals. Vormer aanhoorde het, een beetje ongemakkelijk, maar best trots. “Met Oranje ben ik niet bezig. Ik ga ook niet veranderen nu. Ik blijf gewoon doorgaan.”

Geen Vormerland dus, zoals Izquierdo vorig jaar wel vierde. Ivan Leko had zijn aanwezige spelers, Vormer, Timmy Simons en Hans Vanaken, de raad gegeven om “zo vroeg mogelijk naar huis te gaan”. Zo geschiedde. De laureaat van de avond luisterde gedwee. “Stiekem ben ik toch al hard bezig met die wedstrijd”, gaf hij nog eerlijk toe.